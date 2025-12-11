Çankırı'da zürafadan gergedana yüzlerce fosil bulunan alandan bu sezon 200 fosil çıkarıldı

Alanda bugüne kadar 4 bin 520 fosil bulundu

Çorakyerler bölgesinin Anadolu'daki canlıların göç güzergahını açıklamada yardımcı olabilecek bulgular vermesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Sevim Erol, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 43 büyük ve 12 küçük omurgalı olmak üzere farklı türlere ait toplam 4 bin 520 fosil tanımladık. Çorakyerler aslında Anadolu'daki geç miyosen (yaklaşık 11,6 milyon yıl önce başlayıp 5,3 milyon yıl önce sona eren jeolojik zaman aralığı) dönemdeki göç yollarını bize anlatması açısından son derece önemli bir alan. Onun dışında Çankırı ve çevresinde yaşamış Çorakyerler'e özgü önceden bilinmeyen endemik türlere ait fosilleri buradan bulmamız bölgeyi daha da önemli kılmaktadır. Yani bütün dünyada, çağdaş lokaliteler arasında hem karşılaştırma fosil alanı olarak kullanılması açısından hem zengin bir fauna çeşitliliği vermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte Asya, Avrupa, Afrika arasında bir kavşak noktası olması, bir kara köprüsü görevi üstlendiğini de bu buluntulardan anlamak mümkündür ki geçmişi 10 milyon geriye kadar giden bu lokalitede yaşamış olan canlıların bize üç kıta arasındaki göç hareketliliğini açıklaması açısından son derece önemli bir fosil alanı."