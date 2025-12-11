BIST 11.242
Başlamadan bitti! Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri'nin dizisinden kötü haber

Bütçe krizi nedeniyle NOW TV'de yayınlanması planlanan 'Ülker Abla' adlı dizisinin iptal edildiği açıklandı. Geçen günlerde de 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizileri iptal edilmişti.

Yeni yıl sonrası yayınlanması planlanan dizilerden peş peşe iptal haberleri geliyor.

Kanallar ve yapım şirketleri, bütçe yetersizliği nedeniyle yerli dizi projelerini rafa kaldırmaya devam ediyor.

Geçen günlerde 2026 yılının iddialı dizi projelerinden 'Serseri Aşıklar' ve 'Hayatın Benim' dizilerinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Şimdi de NOW TV'nin başrolleri bile hazır olan yeni dizisi 'Ülker Abla' için iptal kararı alındığı duyuruldu.

