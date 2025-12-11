BIST 11.277
DOLAR 42,62
EURO 50,04
ALTIN 5.774,68
ABD, Pakistan'ın F-16 filosu için 686 milyon dolarlık destek paketi satışını onayladı

ABD, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için 686 milyon dolar değerinde askeri teknoloji ve teknik destek satışına onay verdi.

Pakistan'dan Dawn gazetesinin haberine göre, ABD Kongresine sunulan belgede, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarına yönelik destek paketinin satışı onaylandı.

Belgede, bu paketin satışıyla, Pakistan'ın F-16 filosunun modernleştirilmesi ve "gelecek tehditlere" karşı hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Lockheed Martin firmasının ana tedarikçi olacağı paketin, "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarında ABD ve diğer müttefik güçlerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyacağı" ifade edildi.

Değeri 686 milyon dolar olan paket kapsamında çeşitli savunma ekipmanları, uçakların elektronik sistemlerinde yapılacak yenilemeler, personel eğitimleri ve kapsamlı lojistik destek bulunuyor.

Bu geliştirmelerin, F-16 filosunun uçuş güvenliğine yönelik endişeleri gidereceği ve uçakların ömrünü 2040'a kadar uzatacağı belirtiliyor.

