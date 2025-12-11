Anadolu Isuzu'dan dev Özbekistan yatırımı

Anadolu Isuzu, Özbekistan'da Japon Isuzu ve Itochu ortaklığıyla faaliyet gösteren SamAuto'nun yüzde 75,2'lik hissesini devraldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu, uzun vadeli yol haritası olan "Vizyon 2035" kapsamında otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımını hayata geçirdi.

Anadolu Isuzu, SamAuto'nun yüzde 75,2'lik hissesini 80 milyon 606 bin 866 dolar karşılığında devraldı.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov satın almanın ardından Anadolu Grubu üst yönetimini Taşkent'te kabul etti.

Ziyarete, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yazıcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve Anadolu Isuzu Mali İşler Direktörü (CFO) Fatih Vural katıldı.

"100 binden fazla çalışanla geniş ekosisteme sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, Vizyon 2035 yol haritası kapsamında uluslararası alanda etki alanını daha da genişletmeyi ve bölgesel üretim gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yazıcı, 20 ülkede, 100'e yakın üretim tesisi, 6 AR-GE merkezi ve 100 binden fazla çalışanla geniş ekosisteme sahip olduklarını aktararak, "Bugün hem rakamsal verilerimiz ve üretim gücümüz itibarıyla hem de sosyal ve toplumsal anlamda geliştirdiğimiz ve içinde yer aldığımız projelerle Türkiye ekonomisinin en büyük güçlerinden biriyiz. 2021'den bu yana Özbekistan'da içecek tarafında güçlü bir üretim ve dağıtım ağıyla faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ettikleri SamAuto yatırımıyla hem Anadolu Isuzu'nun hem de grubun Orta Asya'daki varlığını pekiştirdiklerini vurgulayan Yazıcı, bu yatırımla hem ülkeye hem de Özbekistan ekonomisine değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.

Söz konusu satın almanın otomotiv alanındaki ilk yurt dışı üretim yatırımları olması açısından önem taşıdığına işaret eden Yazıcı, satın almanın, Vizyon 2035 hedefleri doğrultusunda bölgesel liderlik ve sürdürülebilir büyümeye yönelik somut adımlarından biri olduğunu belirtti.

Yazıcı, satın almanın, Orta Asya'da çok sektörlü oyuncu olarak konumlarını güçlendirirken, Türkiye ve Özbekistan arasında karşılıklı yatırım, üretim ve ticaret hacmini de artıracağını kaydederek, uzun vadeli ekonomik işbirliğine kalıcı zemin oluşturabilecek yatırımla iki ülkenin de kazanacağına dikkati çekti.