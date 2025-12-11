BIST 11.258
Sompo Sigorta sadakat programı Sompo Club'ı müşterileriyle buluşturdu

Sompo Sigorta, müşteri deneyimini bütüncül yapıyla güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yeni sadakat programı Sompo Club'ı kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program, Sompo müşterilerinin poliçe geçmişine göre Klasik, Gold ve Platinum olmak üzere üç farklı üyelik seviyesinden oluşuyor. Program kapsamında müşteriler, DASK ve trafik hariç ana ürün gruplarında yaptıkları her yeni poliçe alımı ve yenilemede puan kazanabiliyor.

Müşteriler, kazandığı ve biriktirdiği puanları acente kanalından poliçe satın alımları ve yenilemelerinde indirim olarak kullanılabilirken, program hem müşteri hem de acente tarafında değer yaratan çift yönlü model olarak konumlanıyor.

Platin ve Gold üyeler, hasar durumunda kendilerine özel atanan hasar deneyim uzmanı ile süreci farklı birimlerle paylaşmak zorunda kalmadan, tüm adımları tek bir kişi üzerinden yöneterek daha hızlı, takip edilebilir ve güven veren bir deneyim yaşıyor.

Puan kazanımı, indirim imkanları ve hasar anında birebir uzman desteğiyle kişisel deneyim sunmayı amaçlayan programda müşteriler, poliçe işlemlerinden kazandıkları puanları hem poliçe alımlarında hem de Sompo'nun belirlediği kampanya ve fırsatlarda kullanabiliyor.

Öte yandan müşteriler, araçları için akaryakıt harcamalarında ve seçili anlaşmalı servislerde sunulan bakım hizmetlerindeki indirimlerden yararlanabilirken, giyimden kozmetiğe, restorandan farklı yaşam alanlarına kadar pek çok markada sunulan olanaklara da erişebiliyor.

"Müşterilerimize hem sigorta süreçlerinde hem de günlük hayatlarında somut fayda sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, Sompo Club'ın, müşterilerin sigorta yolculuğunu daha bütüncül deneyime dönüştürmek için tasarlandığını belirtti.

Bayhan, müşterilerin hasar anında tek bir uzmanla birebir iletişim kurarak süreci daha kolay yönetebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Poliçe alımlarında puan biriktirip bunları tekrar kullanabilmeleri ve günlük yaşamda farklı kategorilerde sunulan indirimlerden faydalanabilmeleri, programın sunduğu değer zincirinin önemli parçaları. Tüm bu özellikler, müşterilerimize hem sigorta süreçlerinde hem de günlük hayatlarında somut fayda sağlıyor. Programın acentelerimizi de kapsaması, tüm iş ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz hizmet kalitesini daha üst seviyeye taşıyarak müşteriye sağladığımız değeri güçlendirecek."

