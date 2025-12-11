Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesi! 'Utanç verici bir suçlama ahlaksızlığı...'

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy savcılığın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Savcılık sorgusunun ardından hakime verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy, savcılıkta kendisine "utanç verici suçlamalar' yöneltildiğini belirterek , "evinin aranması için izin verdiğini" ama bunun yapılmadığını söyledi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında tutuklama kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklanıp cezaevine gönderildi. Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesinin ardan bu kez hakime verdiği ifade medyaya yansıdı. İşte hakkındaki suçlamalara verdiği yanıtlar:

•⁠ Ben gazetecilik yapıyorum, utanç verici bir suçlamadır. Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim, ben 2 aydır, çevremdekilere birşey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm.

SAVCILIK ÖYLE SORULAR SORDU Kİ...

-Ailem adına, bana güvenenler adına, ifadelerdeki sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan soruları, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim, ben Adli Tıpa giderken rahattım. Lakin oradan gelecek raporun benim için bir önemi yoktur.

-Savcılık bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim.

-Daha önce Fetö tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

-Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar.

-⁠ Daha sonra Rezzan üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler. Ajan olduğumu söylediler, bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli, geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız.



BU SİYASİ BİR OPERASYONDUR

-Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum, bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Arkadaşlarım dahil edildi, elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile. Ebru ile 4-5 senedir görüşmüyorum, Ufuk Tetik ile 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. ustafa Manaz arkadaşımdır, biz örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir soru hazırlayacak bana bile söylemişler, ben bunu ilk yapan hakımdı twitter attı.

-Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi, itibar suikasti yapıldı. •

-Bunlarla ilgili bir şekilde o twittleri atanlara ulaşılmadı, Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim.

SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE

-“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.

-E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.

-Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.



-B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M.D. TRT Word’de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.

-Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.

-S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.’yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.

-K.U.’yu Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.’nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.

-S.T.’nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.

-Grup seks iddialarının hepsi yalandır. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.

-Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.

-Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır. G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D., oyuncu bir arkadaşımdır.