Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir neden boşandı?

Mehmet Akif Ersoy tutuklanınca özel hayatı merak konusu oldu. Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da dünyaya geldi. Bir çok televizyon kanalında çalışan Mehmet Akif Ersoy bir kez evlendi. Bu evliliği çok kısa sürdü. Mehmet Akif Ersoy'un 8 ay içinde boşandığı eşinin ismi Pınar Erbaş'dı...

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı. 2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor.

Mehmet Ersoy evli mi eşi kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, Pınar Erbaş ile bir evlilik yaptı. Çift 14 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'un seçkin mekanlarından biri olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Bu evlilik bir yıldan kısa sürdü ve çift 8 ay sonra soluğu mahkemede aldı. Davayı açan taraf ise Pınar Erbaş oldu. Mehmet Akif Ersoy'un eşinden boşanma sebebi ise 'şiddetli geçimsizlik' olarak duruşma kayıtlarına yansıdı.

Pınar Erbaş kimdir ne iş yapıyor?

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş, 1987'de İstanbul'da doğdu. Mesleki kariyerini televizyon haberciliği üzerinden sürdüren Pınar Erbaş, Galatasaray Lisesi mezunudur. Habertürk'te muhabirlik ve spikerlik yapan Pınar Erbaş daha sonra Show TV'ye transfer oldu.