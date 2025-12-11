Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı! "Kefenin cebi yok, elinizi taşın altına koyun"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yarın başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına dikkat çekerek işveren temsilcilerine “Ellerinizi taşın altına koyun. Kefenin cebi yok” çağrısı yaptı. İşçi-işveren ilişkilerinin adalet temelinde yürütülmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, enflasyonda tek haneli oranların hedeflendiğini belirtti.
TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
EKONOMİDE YENİ DÖNEME VURGU: İŞLETMELERİMİZ DEĞİŞEN DÜNYAYA UYUM SAĞLAMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, küresel sistemde yaşanan dönüşümlerin Türkiye ekonomisine yansımalarına değinerek işletmelerin bu sürece ayak uydurmasının kritik olduğunu söyledi.
Erdoğan, son üç dönemde Türkiye’nin refahını ve istikrarını tehdit eden sınamalarla mücadele edildiğini, bu süreçte TİSK’in devletin yanında durduğunu vurguladı.
“İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİNDE HAK VE ADALET ESASTIR”
Erdoğan, sosyal dengelerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirterek şu mesajı verdi:
“Bu ilişki sağlıklı zemine oturmazsa sömürü ve adaletsizlik başlar. Bizim baktığımız yer hak ve adalet eksenidir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir.”
ASGARİ ÜCRET VURGUSU: TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI
Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını hatırlatan Erdoğan, işveren temsilcilerine net bir çağrı yaptı:
“Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Hep söylerim, kefenin cebi yok.”
ENFLASYON MESAJI: TEK HANELİ ORANLARA ULAŞACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program’ın yol haritası olduğunu vurguladı ve enflasyonda kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti:
“Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.”