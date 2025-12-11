Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı! "Kefenin cebi yok, elinizi taşın altına koyun"

“İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİNDE HAK VE ADALET ESASTIR”

Erdoğan, sosyal dengelerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Bu ilişki sağlıklı zemine oturmazsa sömürü ve adaletsizlik başlar. Bizim baktığımız yer hak ve adalet eksenidir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir.”

ASGARİ ÜCRET VURGUSU: TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını hatırlatan Erdoğan, işveren temsilcilerine net bir çağrı yaptı:

“Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Hep söylerim, kefenin cebi yok.”