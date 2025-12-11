3 kardeşten biri hayatını kaybetti! Tavuktan denilmişti vali işin aslını açıkladı

Muğla'da zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti. Kardeşlerin tavuk yedikten sonra rahatsızlandığı iddia edilmişti. Muğla Valisi olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Adli sürecin devam ettiğini açıklayan Vali Akbıyık, "siyanür şüphesi var" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer ilçesinde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten birinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Akbıyık, zehirlenme vakasıyla ilgili Eğitim Araştırma Hastanesine getirilen bir çocuğun vefat ettiğini, diğer çocukların tedavilerinin yapıldığını hatırlattı.

Olayla ilgili birçok nedenden bahsedildiğini belirten Akbıyık, "Evin orada bir depodan ve siyanürden bahsediliyor. Adli süreç devam ediyor. Adli Tıp incelemelerinin ardından hazırlanacak rapora göre siyanür mü yoksa diğer maddeler mi öğreneceğiz. Ama tabii ki siyanür şüphesi var. Hepsi değerlendirilecek." dedi.

Akbıyık, olayın kimyasal bir zehirlenme olduğunu, gıda zehirlenmesi olmadığını dile getirdi.