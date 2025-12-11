BIST 11.258
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü H.M.A'nın yakalandığını belirtti.

Sürücüye yeni Trafik Kanunu teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermemekten 46 bin lira para cezası uygulayacaklarını, sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacaklarını ve aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

