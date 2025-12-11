BIST 11.258
DOLAR 42,62
EURO 50,17
ALTIN 5.793,25
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı

Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin 50 yıl önce tanıtımını yapan afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara alıcı buldu.

Abone ol

Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung’un akrilik ve airbrush tekniğiyle 1977'de hazırladığı afiş, ABD'deki Heritage Auctions müzayede evinde satışa sunuldu.

Film vizyona girmeden iki hafta önce sergilenen ve çok beğenilen ikonik afiş, açık artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.

Böylelikle, 1 milyon dolardan satışa çıkarılan afiş, "Star Wars" serisine ait en yüksek fiyatlı eser ve tüm film endüstrisindeki en değerli afiş çalışması oldu. Önceki rekor ise 3,6 milyon dolara satılan "Star Wars" filmlerindeki kötü karakter Darth Vader'in ışın kılıcına aitti.

Afişin, yapımcı Gary Kurtz’un ofisinde asılı durduğu ve daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, afişte Luke Skywalker'ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, arkasında Prenses Leia'nın yer aldığı kompozisyonun üzerinde Darth Vader silueti bulunuyor.

"Star Wars"ı dünyaya tanıtan ilk afiş çılgın fiyata satıldı - Resim: 0

Öte yandan, afişin diğer tarafında ise X-wing savaşçıları saldırıya geçerken Han Solo ve Skywalker'ın madalya aldığı sahne resmediliyor.

Heritage Auctions yetkilileri, tablonun yalnızca bir film hatırası değil, aynı zamanda Amerikan pop kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Star Wars" serisinin küresel hayran kitlesinin de satış fiyatını yükselten etkenler arasında bulunduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
3 kardeşten biri hayatını kaybetti! Tavuktan denilmişti vali işin aslını açıkladı
3 kardeşten biri hayatını kaybetti! Tavuktan denilmişti vali işin aslını açıkladı
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat hakkında yeni gelişme
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir neden boşandı?
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş kimdir neden boşandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: "TİSK elini taşın altına koymalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: "TİSK elini taşın altına koymalı"
Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesi! 'Utanç verici bir suçlama ahlaksızlığı...'
Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesi! 'Utanç verici bir suçlama ahlaksızlığı...'
Merkez Bankası rezervleri 186,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 186,4 milyar dolar oldu
Özel okulda 6 öğrenciye "cinsel istismar"dan yargılanan öğretmenin cezası belli oldu
Özel okulda 6 öğrenciye "cinsel istismar"dan yargılanan öğretmenin cezası belli oldu
Gazeteci Enver Ansever tutuklandı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri
Gazeteci Enver Ansever tutuklandı sebebi 'sağcılıkla' ilgili skandal sözleri
ABD, Pakistan'ın F-16 filosu için 686 milyon dolarlık destek paketi satışını onayladı
ABD, Pakistan'ın F-16 filosu için 686 milyon dolarlık destek paketi satışını onayladı
Anadolu Isuzu'dan dev Özbekistan yatırımı
Anadolu Isuzu'dan dev Özbekistan yatırımı
Quick Sigorta ve senCard'tan sağlık sigortacılığı alanında işbirliği
Quick Sigorta ve senCard'tan sağlık sigortacılığı alanında işbirliği
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı! İndirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı! İndirim kaç puan oldu?