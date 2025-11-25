BIST 10.857
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansı, keman virtüözü Madeleine Mitchell'i ağırladı

İngiliz keman sanatçısı Madeleine Mitchell, Ankara'da konser verdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği konutunun ev sahipliğinde, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve çok sayıda davetli katıldı.

Mitchell, konser öncesinde, daha önce Ankara'da bulunmadığını, bu ziyaretinin ilk olduğunu belirtti ve çaldığı eserler hakkında bilgi verdi.

Konserin ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.

Keman virtüözü Mitchell, BBC Proms da dahil olmak üzere 50 ülkede festivallerde solist ve oda müzisyeni olarak sahne aldı.

