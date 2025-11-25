Böcek ailesinin otopsi raporu savcılığa sunuldu: Kanlarında o gaz bulundu

Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. 4 kişilik ailenin tamamının hayatını kaybettiği olayda fosfin gazı zehirlenmesine ilişkin güçlü bulgular tespit edildi.

Fatih'te bir aile zehirlenerek hayatını kaybetti. Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinde anne, baba ve 2 çocuktan geriye hiç kimse kalmadı.

10 TUTUKLAMA

İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.

Daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ve çalışanı da tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.

OTOPSİ RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU

Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin ölümün ilişkin raporu savcılığa sundu.

Kesin ölüm nedenini 1. İhtisas Dairesi belirleyecek.

FOSFİN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Dilek yaman Demir'in haberine göre, raporda ailenin kanında, mide içeriğinde ve yediklerinde zehir bulunmadığı açıklanırken 'fosfin' maddesi tespit edildi.

Raporda ayrıca Böcek ailesinin “fosfin” gazından öldüğüne dair güçlü bulgular belirlendi.

BULGULAR AÇIKLANDI

Servet ve Çiğdem Böcek'te görülen inatçı hipotansiyon, miyokard hasarı ve metabolik asidozun tipik fosfin zehirlenmesi bulguları olduğu belirtildi.

Ayrıca çocuklarda görülen "kanlı köpüklü sıvı" ve ağır akciğer ödeminin, akut inhalasyon zehirlenmesinin birincil göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

KANLARINDA ZEHİR BULUNMADI

Raporlara göre, Böcek ailesinin hiçbir üyesinin kanında zehir tespit edilmedi.

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.