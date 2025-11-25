BIST 10.857
DOLAR 42,43
EURO 49,22
ALTIN 5.632,39
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor." dedi.

Abone ol

Atalay, TÜRK-İŞ'in, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı gibi konularda gündeme geldiğini söyledi.

"Asgari ücret şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişiden güzel haber
Antalya'da ormanlık alanda kaybolan kişiden güzel haber
Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki sahte reçete operasyonunda üç tutuklama
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki sahte reçete operasyonunda üç tutuklama
Kayseri'de çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
Kayseri'de çıkan kavgada 3 öğrenci bıçaklandı
İYİ Parti'de üst düzey istifa depremi! Sosyal medyadan duyurdu
İYİ Parti'de üst düzey istifa depremi! Sosyal medyadan duyurdu
Akın Gürlek kirli gerçekleri anlattı! Pislikler ortaya saçılmaya başladı
Akın Gürlek kirli gerçekleri anlattı! Pislikler ortaya saçılmaya başladı
Namibya’da Adolf Hitler yerel seçimlerde yeniden aday oldu
Namibya’da Adolf Hitler yerel seçimlerde yeniden aday oldu
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama oldu! Yaralılar var
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama oldu! Yaralılar var
Kırıkkale'de ağabeyini öldüren cani kardeşin ifadesi pes dedirtti!
Kırıkkale'de ağabeyini öldüren cani kardeşin ifadesi pes dedirtti!
Pide imalathanesi mühürlendi! Denetimde bulunanlar mide bulandırdı
Pide imalathanesi mühürlendi! Denetimde bulunanlar mide bulandırdı
Premier Lig'de takım arkadaşını tokatladı kırmızı kart gördü
Premier Lig'de takım arkadaşını tokatladı kırmızı kart gördü
19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme
19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme