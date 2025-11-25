BIST 10.928
DOLAR 42,43
EURO 49,10
ALTIN 5.641,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme

19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Abone ol

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı
HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur
Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
Prof. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında can kaybı yükseldi! Son 24 saatte 17 arttı
İsrail'in Gazze'ye saldırısında can kaybı yükseldi! Son 24 saatte 17 arttı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic uyardı: Ülkedeki hayatı olumsuz etkileyecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic uyardı: Ülkedeki hayatı olumsuz etkileyecek
Fenerbahçe, GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Fenerbahçe, GAİN ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek
Zelenskiy "barış planı"nı Trump'la görüşmek için bu ay ABD'ye gidecek
İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuşuldu! Heyetteki DEM'den ipuçları geldi
İmralı'da Abdullah Öcalan ile ne konuşuldu! Heyetteki DEM'den ipuçları geldi
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!