19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavga! Soruşturmada yeni gelişme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.Abone ol
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.