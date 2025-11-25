BIST 10.928
DOLAR 42,43
EURO 49,10
ALTIN 5.641,36
HABER /  DÜNYA

Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"

Lavrov, Türkiye'yi işaret etti: "Görüşmelerde arabulucu olabilirler"

Rusya DIşişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile görüştü. Lavrov burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ukrayna barış planının kendilerine ulaşmadığını belirtirken, görüşmelere Türkiye ve Belarus'un arabulucuk yapabileceğini dile getirdi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Belaruslu mevkidaşı Maksim Rıjenkov ile bir araya geldi. Lavrov basına açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklama kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ukrayna barış planının resmi versiyonunun henüz ellerine ulaşmadığını, ancak temel hükümlerinin Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ağustos ayında yapılan anlaşmalarla uyumlu olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE VE BELARUS ARABULUCUK YAPABİLİR"

Sergey Lavrov, "(Barış planındaki) bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerektiğini" ve Rusya'nın belirli ifadeleri görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Lavrov, Kremlin'in ABD'nin Ukrayna ve Avrupalı ​​müttefikleriyle koordineli bir şekilde barış planının "geçici" bir versiyonunu sunmasını beklediğini belirtti.

Türkiye ve Belarus'un Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceğini ileri süren Lavrov, Fransa veya Almanya'nın arabuluculuk yapmasından "bahsedilmediğini" vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Mardin'den korkunç haber! Kaya ailesi cinayetinde yeni bilgiler gece olmuş...
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Osimhen ile Okan Buruk görüştü! Galatasarasay-Union SG maçı kadrosunda kimler olacak?
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması
Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu