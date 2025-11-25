BIST 10.865
DOLAR 42,44
EURO 49,05
ALTIN 5.639,21
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu

Sergen Yalçın artık dayanamadı! Yıldız isim hakkında söyledikleri olay oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Samsunspor maçının ardından formsuz Tammy Abraham'a kesik atma kararı aldı. Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük maçında El Bilal Toure'nin forvette görev yapması, Jota Silva'nın ise kanatta oynaması planlanıyor.

Abone ol

Beşiktaş'ta Samsunspor karşısında alınan 1-1'lik beraberlik hem tribünlerde hem de teknik heyette büyük hayal kırıklığı yarattı. Öne geçtiği bir maçı daha kazanamayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın radikal bir karar aldı. Son haftalarda performansıyla eleştirilerin merkezinde olan Tammy Abraham, artık kulübeye çekilecek.

ÖNE GEÇİYOR AMA TUTAMIYOR

Bu sezon öne geçtiği birçok maçta puan kaybı yaşayan Beşiktaş, aynı senaryoyu Samsunspor karşısında da yaşadı. Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi siyah-beyazlılar yine üstünlüğünü koruyamadı. Bu kronik problem, tribünlerin sabrını taşırırken, yönetim de taraftarlar tarafından maçın uzatma dakikalarında "Yönetim istifa!" tezahüratlarıyla protesto edildi.

SERGEN YALÇIN'IN SABRI TAŞTI

Sezon başından bu yana beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Tammy Abraham, Samsunspor karşısında da etkisiz kaldı. İngiliz golcünün formsuz görüntüsü, Sergen Yalçın'ın artık dayanma noktasını aşmasına neden oldu. Milliyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçında Abraham'ı kulübeye çekme kararı aldı.

FORVETTE YENİ İSİM: EL BİLAL TOURE

Sergen Yalçın'ın Karagümrük karşılaşmasında forvette El Bilal Toure'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Normalde sol kanatta görev yapan Toure'nin ileri uçta değerlendirileceği, onun boşalttığı kanatta ise Jota Silva'nın forma giyeceği aktarıldı.

ABRAHAM TRANSFERİ ELEŞİRİLERİN ODAĞINDA

Beşiktaş, son 4 lig maçında yalnızca 1 gol atan Tammy Abraham için Roma'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. Zorunlu satın alma opsiyonu gereği sezon sonunda 13 milyon euro daha ödenecek olması, taraftarlar arasında transferin eleştirilmesini artırmış durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
X devreye aldı hangi operasyonlar hangi ülkelerden yönetildi belli oldu
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
Malatya’da bölgenin en büyük kütüphanesi inşa ediliyor! Malatya kültürde atağa kalktı
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
CHP’de değişim sinyali! Bazı isimlerle yollar ayrılacak
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan İmralı açıklaması
Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
Nevşehir'de bu yıl 171 kadın KADES sayesinde şiddetten korundu
Breidablik-Samsunspor maçının hakemi belli oldu
Breidablik-Samsunspor maçının hakemi belli oldu
Elazığ'da 34 yaşındaki kadını kocası öldürdü
Elazığ'da 34 yaşındaki kadını kocası öldürdü
CHP’li Asu Kaya ile Bakan Tunç arasında ‘kadına şiddet’ tartışması
CHP’li Asu Kaya ile Bakan Tunç arasında ‘kadına şiddet’ tartışması
Suriye'de "DEAŞ bağlantılı bir terör hücresi" çökertildi
Suriye'de "DEAŞ bağlantılı bir terör hücresi" çökertildi