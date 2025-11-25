BIST 10.863
CHP’li Asu Kaya ile Bakan Tunç arasında ‘kadına şiddet’ tartışması

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un konuşmasını engellemesi üzerinde tartışma yaratacak görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan komisyonda CHP’liler Bakan Tunç’a yönelik ‘Beyaz Toros’ ve ‘İmamoğlu’ pankartları ile tepkisini dile getirdi.

CHP’li Kaya, Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada usule aykırı şekilde Adalet Bakanı Tunç'un yanına giderek elindeki siyah zarfları bıraktı. Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine gelen mektuplar olduğunu iddia eden Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir" dedi.

Komisyonun toplantı kurallarını ihlal ederek Bakan Tunç’un masasına kadar gelen Kaya burada tepkisini sürdürdü.

BAKAN TUNÇ’TAN SERT TEPKİ

CHP’li Kaya’nın tepkisini ısrarla devam ettirmesi üzerine konuşmasına ara veren Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz hanımefendi. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

Bakan Tunç’un sert tepkisi üzerine tartışmanın dozu giderek arttı. Kaya, Bakan Tunç’un verdiği cevabın ardından “bana bağırarak şiddet uyguluyorsunuz” dedi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, CHP’li Asu Kaya’nın Bakan Tunç’un masasından uzaklaşmaması ve tartışmayı devam ettirmesi üzerine oturuma ara verdi.

KOMİSYONU TAKİP ETMEDİ

Toplantı düzenini bozarak oturuma ara verilmesine neden olan CHP’li Asu Kaya’nın komisyonu takip etmediği ve salona geri dönmediği görüldü.

CHP’DEN ‘BEYAZ TOROS’ VE ‘İMAMOĞLU’ TEPKİSİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonuna beyaz toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya da “Beyaz toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi. Bakan Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP’lilere de “Adalet var, ayrıcalık yok." sözleriyle cevap verdi.

