Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurulan hafif ticari araçta arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, aracın yedek tekerleği içine zulalanmış 10 kilogram skunk ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

