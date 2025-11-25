BIST 10.870
DOLAR 42,45
EURO 49,00
ALTIN 5.641,93
HABER /  GÜNCEL

Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

Şans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "Tuttur" isimli şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlattı.

Abone ol

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

"Yerinde inceleme yapılmaktadır"

İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır.

Bu hali ile şu aşamada; "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay son noktayı koydu! Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren 'değişim' kararı
Yargıtay son noktayı koydu! Milyonlarca otomobil sahibini ilgilendiren 'değişim' kararı
Burgan Bank, çalışanları için yan haklar uygulaması "bflex"i hayata geçirdi
Burgan Bank, çalışanları için yan haklar uygulaması "bflex"i hayata geçirdi
AXA Türkiye, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı tanıttı
AXA Türkiye, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı tanıttı
Annesinin kılığına girip yıllarca emekli maaşı almış!
Annesinin kılığına girip yıllarca emekli maaşı almış!
Arçelik ve Beko'dan Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası
Arçelik ve Beko'dan Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası
Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yeter ki barış bulalım, varsın sonumuz dar ağacı olsun
Bahçeli'den eleştirilere net cevap: Yeter ki barış bulalım, varsın sonumuz dar ağacı olsun
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor
Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü
Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması sürdü
Kiralık ev sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi ceza uygulanacak
Kiralık ev sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi ceza uygulanacak
Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor
Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi