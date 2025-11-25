Muhammed Kendirci'ye ne oldu kimdir? Makatına hava verip öldüren katili...

ŞANLIURFA'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler var. Makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, gazetesi İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annenin dediğine göre Muhammed'in iç çamaşırları ortada yok. 15 yaşındaki çocuğu zanlı kusana kadar hava vermiş. Gencin ölümüyle ilgili olarak 1'i hemşire 3 kişi delil yok etmekten açığa alınmıştı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinden 14 Kasım 2025 tarihinde gelen haber dehşete düşürmüştü. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan Muhammed Kendirci, 1.5 yıldır çalıştığı marangoz atölyesinde geçen hafta kalfası Habip Aksoy tarafından makatına kompresörle hava basılarak öldürüldü. 19 yaşındaki Aksoy, önce serbest bırakıldı. Bir gün sonra itiraz üzerine Gaziantep’te yakalanıp tutuklandı.

Şakaydı demişti

İfadesinde, kompresörle Kendirci’nin pantolonundaki talaşı silmek isterken, olayın meydana geldiğini ileri sürdü. Tek görgü tanığı ise Aksoy ile Kendirci’nin şakalaştığını iddia etti.

Hastanede 'delil yok etme' skandalı

Muhammed Kendirci’nin ilk götürüldüğü Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde pantolonunun, iç çamaşırlarının ve terliklerinin temizlikçiler tarafından çöpe atıldığı ortaya çıktı. Bu olayla ilgili 1'i hemşire 2'si temizlikçi 3 kişi açığa alındı.

Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci kan donduran olayın ardından hastanede yaşananlara isyan etti. İsmail Saymaz'a konuşan anne şunları söyledi:

İç çamaşırı ortada yok

-"Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına".

- Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu?"

Kafayı yiyeceğim



Çocuk kusana kadar hava basmış

-Cinayet oldu. Benim çocuğum öldürüldü, vahşete kurban gitti. Allahın emriyle ölüm değildi. Vahşice öldürüldü. Bir insan bunu yapmaz. Çocuk kusana kadar o havayı bırakıyor.

-“Çocuğuma konduramıyorum, o mezarda durmayı! Her defasında kapı açılacak, oğlum gelecek diye bekliyorum. 15 yaşında! Fidan ya fidan! Ben kıymadım koklamaya, kıymadım öpmeye nazarım değmesin diye. 10 gündür telefonum ‘Canım oğlum’ diye çalmıyor. Kafayı yiyeceğim.”

Şaka değil bu...

İsmail Saymaz, Muhammed'in babası Ahmet Kendirci ile de katil zanlısının ifadesiyle ilgili konuştu. Baba 'şakaydı' diyen zanlı için şunları söyledi:

-Şaka demeyin Allah aşkına, şakanın ş’sini demeyin, size yalvarıyorum. Böyle şaka olur mu! Oğlum çırak, o bir kalfa. Oğlum 15 yaşında, o 20… Neyin ne olduğunu bilmiyor mu? Hava basıncı olduğunu bilmiyor mu? Polisler yanıma geldi, ‘Kompresöre elimi tuttum, az kalsın elimi delecekti’ dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede staj yapan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy (20) ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluşan Kendirci, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.