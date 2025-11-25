Makatına hava verip öldürülen Muhammed'le ilgili şok: İç çamaşırı yok kusana kadar...
ŞANLIURFA'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişmeler var. Makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, gazetesi İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Annenin dediğine göre Muhammed'in iç çamaşırları ortada yok. 15 yaşındaki çocuğu zanlı kusana kadar hava vermiş. Gencin ölümüyle ilgili olarak 1'i hemşire 3 kişi delil yok etmekten açığa alınmıştı.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinden 14 Kasım 2025 tarihinde gelen haber dehşete düşürmüştü. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olan Muhammed Kendirci, 1.5 yıldır çalıştığı marangoz atölyesinde kalfası Habip Aksoy tarafından makatına kompresörle hava basılarak öldürülmüştü. Muhammed'in ölümünün ardından anne ve babasından gelen açıklamalar korkunç detayları ortaya çıkardı.
KATİL ZANLI: ŞAKAYDI...
Makatına hava basarak Muhammed'i öldüren 19 yaşındaki kalfa Habip Aksoy, Gaziantep’te yakalanıp tutuklanmıştı. İfadesinde, kompresörle Kendirci’nin pantolonundaki talaşı silmek isterken, olayın meydana geldiğini ileri sürmüş ve sakalaştıklarını iddia etmişti.
HASTANEDE DELİL SKANDALI
Muhammed'in kaldırıldığı hastanede ise 'delil' skandalı yaşandı. 1 hemşire ile 2 temizlik işçisi delil yok etmekten açığa alındı. Muhammed'in annesi ve babası ise İsmail Saymaz'a şok detayları şöyle aktardı:
İç çamaşırı ortada yok
-"Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına".
- Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu?"