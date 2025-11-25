Annesinin kılığına girip yıllarca emekli maaşı almış!

56 yaşındaki işsiz bir adamın3 yıl önce ölen annesini yetkililere haber vermediği ve peruk takıp annesinin kıyafetlerini giyerek emekli maaşını çektiği ortaya çıktı. Adamın annesinin cansız bedenini çamaşır odasında sakladığı ve kadının cansız bedeninin mumyalaştığı da açıklandı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, ismi açıklanmayan 56 yaşındaki işsiz bir adamın, 3 yıl önce ölen annesi Graziella Dall'Oglio'nun ölümü yetkililere haber vermediği ve talihsiz kadının cansız bedenini evde sakladığı belirtilirken, adamın yaptığı dolandırıcılığı da mercek altına aldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde adamın, annesine benzemek için peruk taktığı ve annesinin kıyafetlerini giyerek bankaya gittiği ve her yıl binlerce euroluk emekli maaşını aldığı ortaya çıktı.

Adamın fotoğrafını ve Dall'Oglio'nun fotoğrafını paylaşan İtalyan medyası dolandırıcılığı, Robin Williams'ın kadın kılığına girerek çocuklarını görmeye çalıştığı 1993 yılı yapımı "Bayan Doubtfire" filmine gönderme yaparak "Bayan Doubtfire skandalı" olarak adlandırdı.

Adamın annesinin cansız bedenini çamaşır odasında sakladığı öğrenilirken yetkililerin evde yaptıkları incelemede kadının cansız bedeninin mumyalaştığı da açıklandı.

KİMLİK KARTINI DA YENİLEMİŞ

Mantua bölgesinde yaşanan olayda adamın, banka personelinin yanı sıra kamu görevlilerini de kandırdığı ve annesi gibi giyinerek annesinin kimlik kartını da yenilediği tespit edildi.

SES TONU YAKALATMIŞ

Annesinin maaşı ve annesinin sahibi olduğu 3 ev ile yıllık 61 bin dolarlık bir gelire sahip olan adamın ise yakayı ses tonuyla ele verdiği öğrenildi.

Bir memurun adamın "erkeksi" özellikleri, derin sesi ve kalın boynunu fark ederek durumdan şüphelenmesiyle olayın ifşa olduğu da kayıtlara geçti.

İsmi açıklanmayan adamın bir naaşı saklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor.