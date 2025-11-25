BIST 10.896
DOLAR 42,45
EURO 48,99
ALTIN 5.643,81
HABER /  SPOR

Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı

Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi. Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Abone ol

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ın 11. galibiyetine katkı sağladı.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

Pistons'tan üst üste 13. galibiyet

Detroit Pistons, Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti.

Art arda 13, bu sezon 15 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı kaydetti.

Jokic'ten "triple-double"

Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçti.

Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 17. maçında 10. kez "triple-double" yaptı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12. yenilgisini engelleyemedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomba asgari ücret açıklaması! "Ankara'dan aldığım bilgi" deyip net rakam verdi
Foto Galeri Bomba asgari ücret açıklaması! "Ankara'dan aldığım bilgi" deyip net rakam verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama