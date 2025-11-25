BIST 10.896
DOLAR 42,45
EURO 48,99
ALTIN 5.643,81
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Kiralık ev sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi ceza uygulanacak

Kiralık ev sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geldi ceza uygulanacak

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde idari yaptırım uygulanacak.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesine yeni fıkra eklendi.

Buna göre, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtıldığının tespit edilmesi hallerinde aynı aykırılığa ilişkin belge sahibine bir önceki maddede geçerli olmayan tek idari yaptırım uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor
Merkez Bankası enflasyon anketi! Uzmanlar yüksek vatandaş düşük bekliyor
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Mardin'de dehşet! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi
İsrailli Bakan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi
Yasa dışı bahis operasyonu! Paybull'a el konuldu, 25 kişi gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu! Paybull'a el konuldu, 25 kişi gözaltına alındı
Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı
Houston Rockets, Suns engelini rahat geçti! Alperen Şengün'den galibiyete büyük katkı
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Hyundai INSTER modelinin Dynamic paketini Türkiye'de satışa sundu
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Sarıyer'de sahte satılık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
Bakan Kurum paylaştı: "Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız”
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz