Zelenskiy yeni 'barış planını' memnuniyetle karşıladı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Rus yetkililerinin oluşturduğu ve Kiev’de endişeyle karşılanan 28 maddelik tartışmalı barış planında yapılan değişikliklerin “doğru unsurlar” içerdiğini belirtti. İngiltere, Fransa ve Almanya’nın hazırladığı yeni taslak, Rusya’nın toprak taleplerini reddediyor, Ukrayna ordusunun büyütülmesini öngörüyor ve NATO üyeliği için kapıyı kapatmıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada barış planında yapılan değişiklikleri olumlu bulduğunu söyledi. BBC News Türkçe'nin haberine göre Zelenskiy, “Şimdi savaşı sona erdirmek için gerekli adımlar gerçekleşebilir hale geldi. Çok sayıda doğru unsur bu çerçeveye eklendi.” dedi.

Değişikliklerin, planın Rusya’nın savaş hedefleri doğrultusundaki maddelerine karşı çıkan Avrupa ülkeleri tarafından yapıldığı anlaşılıyor.

TOPRAK DEVRİ REDDEDİLDİ, NATO KAPISI AÇIK

İngiltere, Fransa ve Almanya’nın hazırladığı belirtilen yeni taslakta:

Rusya’nın elindeki toprakların tanınması reddediliyor,

Ukrayna ordusunun büyüklüğü artırılıyor,

NATO’ya üyelik ihtimali açık bırakılıyor.

Bu maddeler, Moskova’nın uzun süredir talep ettiği unsurları zayıflatırken Kiev’in çıkarlarına daha yakın bir çerçeve sunuyor.

Geçen ay ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Amerikalı ve Rus yetkililerin oluşturduğu planı görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Rusya’nın katılmadığı görüşmeler Kiev ve Avrupalı müttefiklerinde tedirginlik yaratmıştı.

Pazartesi günü bir Kremlin yetkilisi değişiklikleri, “tamamen yapıcı değil” şeklinde nitelendirdi.

Washington: “Kremlin Yanlısı Değiliz”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin barış planında Moskova yanlısı hareket ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Leavitt, “Amerika Birleşik Tevletleri'nin bu savaşı sona erdirmek için her iki tarafla eşit bir şekilde temas etmediği fikri tamamen bir yanılgı.” ifadelerini kullandı. Leavitt ayrıca Başkan Trump’ın barış için, “umutlu ve iyimser” olduğunu söyledi.

Trump da Cenevre görüşmeleri sonrası sosyal medyada, “iyi bir şeyler yaşanıyor olabilir”,

“Görene kadar inanmayın” demişti.

28 MADDELİK TARTIŞMALI PLAN

Orijinal plan, Ukraynalı bir muhalif tarafından sızdırılmış ve CBS News tarafından yayımlanmıştı. Beyaz Saray planın gerçek olduğunu doğruladı.

Taslak özetle şunları içeriyordu:

Derhal ateşkes

Ukrayna’nın bazı toprakları Rusya’ya devretmesi

Kırım, Donetsk ve Luhansk’ın büyük bölümünün Rus toprağı olarak tanınması

Ukrayna’nın NATO’dan vazgeçmesi

Ordunun 600 bin kişiyle sınırlandırılması

Rusya’nın yeniden saldırması halinde ABD’nin “kararlı askeri müdahale” taahhüdü

Ukrayna’da 100 gün içinde seçim

Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından 100 milyar dolar aktarımı

Ukrayna tarafı bu şartların “kabul edilemez” olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, planın kendisine iletilmesinin ardından bunun ülke için, “tarihinin en zor anlarından biri” olduğunu söylemişti.

PLAN YENİDEN YAZILDI: 28 MADDEDEN 19 MADDEYE

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kislista, planın artık 19 maddeden oluştuğunu ve siyasi açıdan en hassas başlıkların liderler düzeyinde ele alınacağını belirtti. En tartışmalı konu hâlâ toprak ödünleri.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, “Avrupalıların planı ilk bakışta tam anlamıyla yapıcı ve bizim çıkarımıza değil.” açıklamasını yaptı.

Putin daha önce de benzer şekilde Ukrayna’nın doğusundaki işgal edilen bölgelerin tanınması talebinde bulunmuş, bunun barış sürecinin temel şartı olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, Rusya’nın zorla ele geçirdiği toprakların tanınmasının “tehlikeli bir emsal” olacağını söyleyerek tavrını koruyor. Kiev, Rusya’nın 2022’de ilhak ettiğini ilan ettiği Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya ile 2014’te ilhak ettiği Kırım konusunda geri adım atmayacağını belirtiyor.