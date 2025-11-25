BIST 10.896
DOLAR 42,45
EURO 48,99
ALTIN 5.643,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Abone ol

Siteler-Çekirge seferini yapan Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu fenalaştı.

Otobüs içi kameralar ve diğer yolcuların uyarılarıyla kişinin rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Abrurrahman Al, zaman kaybetmeden rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürdü.

Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüs içindeki kameralarca kaydedildi. Al, yaklaşık 1 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

Bursa'da belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Resim: 0

Araç içi kameralardan ve diğer yolcuların konuşmasından bir kişinin fenalaştığını fark ettiğini aktaran Al, şöyle konuştu:

"Yolcunun ağzından köpük geliyordu. İnisiyatif kullanarak durakları atladım ve hastayı doğrudan hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Seyir halinde aracın ikaz lambalarını açıp biraz da hız limitini aştım. Öncelik insan sağlığı olduğu için biraz daha seri davrandım ve onu hastaneye yetiştirdim. Diğer yolcular da 'İyi yaptın.' diyerek tebrik etti. İster istemez insan etkileniyor ama vicdan meselesi olduğu için soğukkanlı davrandım, o an hastaneye nasıl yetiştiririm diye düşündüm."

Hastaneye kaldırılan yolcunun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Türkiye ile Panama arasında anlaşma yolda! Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada daha fazla varlık göstereceğiz
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti
Kardeşler arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Kardeşler arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak