Kardeşler arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti

Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin bıçakladığı kişi hayatını kaybetti.Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ali S. (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında babalarının evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi göğüs ve bilek kısmından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.