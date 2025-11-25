BIST 10.896
DOLAR 42,45
EURO 48,99
ALTIN 5.643,81
HABER /  GÜNCEL

Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Bakan Göktaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Göktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir mesaj yayımladı.

Şiddetin bir anda ortaya çıkmadığını, küçük işaretlerle belirdiğini dile getiren Göktaş şunları kaydetti:

"Fark etmek, 'dur' demektir. Bu yüzden 'işareti fark et' diyoruz. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz ve hiçbir şekli kabul edilemez! Bu bilinçle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte kadınların her zaman yanındayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün ve her gün kadına karşı şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

Kamu spotu

Bakan Göktaş, paylaşımında, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla hazırlanan kamu spotuna da yer verdi.

Kamu spotunda, şiddetin bir anda ortaya çıkmadığı, işaretlerin erken fark edilmesinin şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesini mümkün kıldığı belirtildi.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken doğru tutum ve davranış sergilemelerinin önemine değinilen kamu spotunda, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi internet teknolojileriyle karşılaşılan şiddet biçimlerini fark etmenin gerekliliği, toplumda saygı kültürünü zedeleyen şiddetin karşısında ortak irade sergilemenin önemi vurgulandı.

Kamu spotunda, şiddetle mücadelenin temel yolunun, sağlıklı ilişkilerin inşasını teşvik etmekten geçtiği vurgulanarak, saygı, sevgi, nezaket, empati ve açık iletişim temelleri üzerine kurulan ilişkilerin, şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu kalkan olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka imzası
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
15 günlük su kaldı! "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı, her gün 10 saatlik kesinti
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama
Marketlerde ıslak mendil satışına kısıtlama
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları!
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti
DEVA Partisi'nde İmralı çatlağı: Partisinden istifa etti
Kardeşler arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
Kardeşler arasında başlayan tartışma çok korkunç bitti
İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bu metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: Linç kampanyasına anlam veremiyorum...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: Linç kampanyasına anlam veremiyorum...
ABD Maduro'yu resmen terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül koydu
ABD Maduro'yu resmen terörist ilan etti! Başına 50 milyon dolar ödül koydu
Saraybosna için düzenlenen keskin nişancı turlarında kahreden detay
Saraybosna için düzenlenen keskin nişancı turlarında kahreden detay