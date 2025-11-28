Site aidatları baş ağrıtıyor! Bakanlık el attı artık bunu yapamayacaklar

İSTANBUL başta olmak üzere bir çok büyükşehirde site aidatları konut sahiplerinin başına dert oldu. Fahiş artışlar yapan site yönetimlerine fren geliyor. Konut ve site aidatlarına karşı hazırlanan kanun teklifi gelecek hafta Meclis'e sunulacak. Teklifle site ve apartman yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek. Fahiş artışların önüne geçilecek.

Site yönetimlerinin özellikle ekonomik kriz sürecinde fahiş artışlar yapmasına hükümet el attı. Konut ve site aidatlarındaki artışlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yasal düzenleme hazırladı. Bakan Murat Kurum, "Site yönetim sektörünü 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Vatandaşımızın cebini ilgilendiren bu düzenlemeyle herkesin şikayet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız " dedi.

YILDA 1 DENETLEME VAR

Teklife göre sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek. Bu şirketler, otopark, bahçe alanları varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının uygun olarak kullanılması ve işletilmesini sağlayacak. Yönetimde usulsüzlük tespit edilen şirketin lisansı iptal edilecek. Apartman ve site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek.