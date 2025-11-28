BIST 10.937
SPOR

Sadettin Saran'dan derbi öncesi taraftara çağrı

Sadettin Saran'dan derbi öncesi taraftara çağrı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray derbisi öncesi taraftarları Fenerium'a davet etti. Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Başkan Sadettin Saran, dev maç öncesi taraftarlara çağrı yaptı.

Fenerbahçeli taraftarları Fenerium'a davet eden Sadettin Saran, "Pazartesi gününe kadar taraftarlarımızın Fenerium'da hiçbir ürün bırakmayacağına adım gibi eminim. Bak biz de geldik, hep beraber ürünlerimizi aldık. Taraftarlarımız da burada. Hep beraber bol bol ürün alacağız, ürün bırakmayacağız tamam mı? İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum" şeklinde konuştu.

