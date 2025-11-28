BIST 10.937
İddialar iftira değil gerçek çıktı! Zabıta müdürü Zafer Uyar görevden alındı

Çayırova Belediyesi'nde zabıta müdürü Zafer Uyar'ın belediye aracını kızının eşyalarını taşımak için kullandığı tespit edildi. Müfettiş raporları usulsüzlüğü doğrulayınca Uyar disiplin soruşturması sonucu görevden alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uzun süredir tartışma konusu olan "belediye aracının kişisel işlerde kullanılması" iddiaları resmiyete kavuştu. Belediye Zabıta Müdürü Zafer Uyar, kızının eşyalarını belediye personeli ve belediyeye ait araçla taşıdığı belirlenince hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Konuyu ilk olarak şubat ayında CHP'li meclis üyeleri gündeme taşımış ve Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP'li meclis üyeleri Turan Ağaç, Diren Eroğlu, Baran Aydın, Ahmet Kaygusuz, Fehim Kaya, Fettah Bitirgiç ve Yılmaz Bilmez, Zabıta Müdürü Zafer Uyar'ın belediyeye ait aracı şahsi işleri için kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme kapsamında belediyeye gönderilen müfettişler, tespit edilen görüntüler ve bilgiler doğrultusunda usulsüz kullanımı doğruladı. Raporun ardından disiplin süreci hızlandırıldı ve Uyar'ın görevi sonlandırıldı.

"Belediyenin aracıyla Bursa'ya eşya taşıdılar"

Konuya ilişkin konuşan CHP'li meclis üyesi Diren Eroğlu, olayı bizzat görüntülediklerini belirterek "18 Temmuz 2024'te mesai saatleri içinde üç zabıta personeliyle birlikte Uyar'ın, Bursa'da üniversitede okuyan kızının eşyalarını 41 AKS 791 plakalı belediye aracına yükleyip taşıdığını tespit ettik. Çayırova halkının malı kişisel amaçla kullanılamaz" dedi.Eroğlu, suç duyurusunu tüm meclis üyeleriyle birlikte Gebze Adliyesi'ne giderek yaptıklarını da hatırlattı.

"Önce iftira dediler, şimdi gerçek ortaya çıktı"

CHP'li meclis üyesi Turan Ağaç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendilerine önce engel olunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Bu konuyu defalarca meclise taşıdık. Önce bize iftira attığımız söylendi, mikrofonlarımız kapatıldı. Ama gerçekleri dile getirmekten vazgeçmedik. Müfettiş raporu iddialarımızı doğruladı ve zabıta müdürü görevden alındı. Adalet yerini buldu."

