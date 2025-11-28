BIST 10.937
AKOM uyardı! Hafta sonu çok etkili olacak

AKOM uyardı! Hafta sonu çok etkili olacak

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da hafta sonu bulutlu bir hava hakim olacak:

İstanbul'da hafta sonu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 15 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.

