Fakirlik belgesi alamadığı için çıldırdı! Muhtara saldırdı

Pendik'te, fakirlik belgesi almak için mahalle muhtarlığına giden bir kadın, sigortalı çalıştığı gerekçesiyle belgenin verilemeyeceğinin söylenmesine üzerine muhtara saldırdı.

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nda 24 Kasım'da meydana gelen olayda iddiaya göre, muhtarlığa gelen bir kadın fakirlik belgesi talebinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigortalı olarak göründüğünü, bu nedenle belgeyi veremeyeceklerini belirtti.

Aldığı cevap üzerine sinirlenen kadın, Güler'e saldırarak darbetmeye başladı. Büyüyen kavga, muhtarlıkta bulunan vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

