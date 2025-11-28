BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  EKONOMİ

Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı

Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı

28 Kasım 2025 tarihi itibariyle gram altının fiyatı 5690 lira civarında. Altın almak için gram fiyatında düşüş bekleyenler için uzmanından önemli bir rakam geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın fiyatının 9 bin liraya çıkacağını açıkladı. 2026’da ise ons altının 5 bin dolara ulaşması bekleniyor.

Abone ol

28 Kasım 2025 tarihi itibariyle 5690 lira seviyesinden satılan altın fiyatlarında rekorlar bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YouTube’da Melda Yücel TV’ye yaptığı değerlendirmede, 2026’da altın fiyatlarında yeni bir sıçrama döneminin başlayacağını belirtti. Ali Yıldırımtürk’e göre ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl ons altında 5 bin dolar seviyesine ulaşılması güçlü bir ihtimal. 

Bu yıl sonu altın ne kadar olur?
Ekonomist Ali Yıldırımtürk'e 2025 yılı bitmeden önce altın yeni bir atak yapıp 6 bin liranın üzerine çıkabilir. Yıldırımtürk'ün tahmini yıl sonunda gram altın fiyatının 6500 lirayı görebileceği yönünde. Yıldırımtürk sene sonu dolar beklentisi için de şöyle konuştu:

-Şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının sene sonunda 43,5 44 lira olma olasılığı var. Eğer bu sistem devam ederse o zaman da 46-47 lira gibi seviyeleri 2026'da görebiliriz. Belki biraz daha üstü

Altının gramı 9 bin TL olacak
Ünlü ekonomist Ali Yıldırımtürk'e göre 2026 yılı altının rekorlar yılı olacak. Öyle ki gramı 9 bin liraya çıkacak. Ali Yıldırımtürk şu bilgileri verdi:

-“Yeni yılda önce 7 bin – 7.500 TL, ardından 8.500 – 9.000 TL aralığı görülebilir.”

-“2026 yılı altın için çok daha sert bir yükseliş yılı olacak. Yeni para sistemi tartışmaları altına güç veriyor.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2026 asgari ücret zam oranı bu rakamı geçmez! Net asgari ücret 28 bin olması için...
Foto Galeri 2026 asgari ücret zam oranı bu rakamı geçmez! Net asgari ücret 28 bin olması için... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Kasım ayı açlık sınırı belli oldu! TÜRK-İş kritik veriyi açıkladı
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
Sosyal medyada yaş sınırlaması hazırlığı! Bakan Uraloğlu konuştu
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
ABD’de ulusal muhafızları vuran CIA bağlantılı saldırgana ilişkin yeni detaylar
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
Kuzey Makedonya'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heceyanı
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
MHP'li Semih Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! CHP'yi eleştirdi: İmamoğlu'nun sermayesi...
MHP'li Semih Yalçın'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! CHP'yi eleştirdi: İmamoğlu'nun sermayesi...
QNB Türkiye 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
QNB Türkiye 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek
İki asır sonra bir ilk yaşanacak: Bir kadın idam edilecek
Şişecam 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Şişecam 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
TCMB'nin raporu dikkat çekti! TCMB Başkanı Fatih Karahan:Kredi ve mevduat fiyatlamaları...
TCMB'nin raporu dikkat çekti! TCMB Başkanı Fatih Karahan:Kredi ve mevduat fiyatlamaları...
Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...
Irkçı pankart tepki çekmişti! Partizan'a verilen cezaya bakın...