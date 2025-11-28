Bu hiçbir şey gram altın fiyatı 9 bin lira olacak! Ünlü ekonomist tarihi açıkladı

28 Kasım 2025 tarihi itibariyle gram altının fiyatı 5690 lira civarında. Altın almak için gram fiyatında düşüş bekleyenler için uzmanından önemli bir rakam geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın fiyatının 9 bin liraya çıkacağını açıkladı. 2026’da ise ons altının 5 bin dolara ulaşması bekleniyor.

28 Kasım 2025 tarihi itibariyle 5690 lira seviyesinden satılan altın fiyatlarında rekorlar bekleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YouTube’da Melda Yücel TV’ye yaptığı değerlendirmede, 2026’da altın fiyatlarında yeni bir sıçrama döneminin başlayacağını belirtti. Ali Yıldırımtürk’e göre ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl ons altında 5 bin dolar seviyesine ulaşılması güçlü bir ihtimal.

Bu yıl sonu altın ne kadar olur?

Ekonomist Ali Yıldırımtürk'e 2025 yılı bitmeden önce altın yeni bir atak yapıp 6 bin liranın üzerine çıkabilir. Yıldırımtürk'ün tahmini yıl sonunda gram altın fiyatının 6500 lirayı görebileceği yönünde. Yıldırımtürk sene sonu dolar beklentisi için de şöyle konuştu:

-Şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının sene sonunda 43,5 44 lira olma olasılığı var. Eğer bu sistem devam ederse o zaman da 46-47 lira gibi seviyeleri 2026'da görebiliriz. Belki biraz daha üstü

Altının gramı 9 bin TL olacak

Ünlü ekonomist Ali Yıldırımtürk'e göre 2026 yılı altının rekorlar yılı olacak. Öyle ki gramı 9 bin liraya çıkacak. Ali Yıldırımtürk şu bilgileri verdi: