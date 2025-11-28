BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
HABER /  EKONOMİ

TCMB'nin raporu dikkat çekti! TCMB Başkanı Fatih Karahan:Kredi ve mevduat fiyatlamaları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi ve mevduat fiyatlamalarının politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu bir seyir izlemekte olduğunu bildirdi.

Karahan, TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2025'in önsözünde yer alan değerlendirmesinde, TCMB olarak finansal istikrara ilişkin konuları yakından izlediklerini ve Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.

Finansal İstikrar Raporu’nun önceki sayısından bu yana sıkı finansal koşulların iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam ettiğini belirten Karahan, "Sıkı parasal duruşumuzun bir sonucu olarak kredi büyümesi dezenflasyon patikası ile uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Kredi ve mevduat fiyatlamaları, politika faiz oranındaki değişimler ve beklentilerle uyumlu bir seyir izlemektedir. Politika faizini destekleyici bir araç olarak kullandığımız makroihtiyati çerçevede attığımız adımlar ile yabancı para kredi büyümesi yavaşlamış ve parasal aktarım mekanizması güçlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılığın aktif kalitesi göstergelerine bir miktar yansıdığını ve bireysel kredilerin firma kredilerinden olumsuz ayrıştığını belirtti.

 "Türk lirası mevduat payı yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini korudu"

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından istikrarın yeniden sağlanmasıyla birlikte, Türk lirası varlıklara olan ilginin arttığını vurgulayan Karahan, Türk lirası mevduat payının yüksek seviyelerde istikrarlı seyrini koruduğunu ve TCMB'nin rezervlerinin güçlendiğini aktardı.

Karahan, Kur Korumalı Mevduat hesabı açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını ve bu hesapların bakiyesinin oldukça düşük bir seviyeye gerilediğini vurguladı.

Artan küresel belirsizlik ve jeopolitik risklere rağmen ülke risk primindeki iyileşmenin devam ettiğine dikkati çeken Karahan, "Bunun bir yansıması olarak bankaların ve reel sektörün yurt dışı finansman koşullarındaki olumlu görünüm korunmuştur. Ayrıca, bankaların iyileşen karlılık performansının yanı sıra güçlü likidite ve sermaye tamponları makro finansal istikrara katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

