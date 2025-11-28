BIST 10.937
Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...

Mardin'deki cinayette şok ifade! Silah komşuda çıktı yasak ilişki ifşa olunca...

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evde ölü olarak bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya ile ilgili esrar sürüyor. Cinayet silahı çiftin komşusunda çıkmıştı. İlk anda cinayet sanılan olay komşunun ifadesine göre yasak ilişkinin ifşa olması ile bir cinnet-intiharıydı. Mirhan C. isimli komşu olay anında evde olduğunu açıklayıp şok ifadeler verdi. Kaya ailesinin avukatlarından gelen açıklama ise 'cinayeti' de işaret ediyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, eşi 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmuştu. Mardin'i sarsan katliam, cinayet silahıyla birlikte yakalanan komşunun ifadesi ve Kaya ailesinden gelen son haberlerle daha da karmaşıklaştı. 

CİNAYET Mİ CİNNET Mİ?
Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen, baba anne ve 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiği olayın soruşturulması için Mardin Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip oluşturdu. Özel ekip cinayet soruşturmasında şaşırtan sonuçlara ulaştı. Mehmet Kaya'nın ellerinde swap izlerinde barut bulundu. Bu durum cinnet geçirip ailesini katlettikten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak cinayet silahı evde yoktu. Soruşturma sonunda silahı çiftin komşusu Mirhan C. isimli kişinin aldığı belirlendi. 

O SIRADA EVDEYDİM, YASAK İLİŞKİ... 
İfadesi alınan Mirhan C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Mirhan C'nin olay anında çiftin evinde olduğunu itiraf ederek 'yasak ilişti' iddiasına ortaya attı. Mirhan C. şu ifadeyi verdi. 

-"Olay sırasında da evlerindeydim. Mehmet Kaya, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü.

-Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti"

- Ben de silahı bulduğum için tabancayı alarak kanalizasyona attım

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Mardin Haber sitesinin geçtiği son bilgilere göre polis ekiplerince yakalanan Mirhan.C'nin tutuklandığı soruşturmada, 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 

CİNAYET İHTİMALİ DE VAR
Ailenin avukatları Nurullah Öner ve Seher Acay, Kızıltepe Adliyesi önünde basın mensuplarına şu bilgileri verdi:
-Başsavcılık bununla ilgili işlemlere devam ediyor. Bu aşamada 1 kişinin tutuklu, 1 şüphelinin gözaltında olduğunu, başka gözaltılar da olabileceğini söylemek istiyoruz. 

-Bu olayla ilgili birçok spekülatif haber de dolaşmakta. Tutuklanan kişi sadece 'delil karartma' değil, 'öldürmek' suçundan da tutuklandı.

