Hong Kong'daki sıradışı gökdelen yangını! Ölü sayısı çok arttı meğer yaşlılar...

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi. Yangın 40 saati aşkın süredir devam ederken itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi. Ölenlerin büyük kısmı evlerinden kaçmayı başaramayan yaşlılar oldu.

Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

70 YILIN EN KORKUNÇ YANGINI
Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

GECE OLSA DAHA BETER OLACAKTI

Görgü tanıkları, yangının öğle saatlerinde çıkmasının, çalışanların evlerinde olmamasının ve kaçabilecek durumdakilerin evlerinden ayrılmasının can kaybının artmasını engellediğini dile getirdi. Samuel Chan, "Bunun gece olduğunu düşünmek dahi istemiyorum, bakın yangın hala devam ediyor. Yangın sırasında böyle çok katlı bir apartmanın üst katlarında olduğunuzu düşünün, kurtulma şansınız çok az olurdu." ifadelerini kullandı.

ÖLENLERİN ÇOĞU YAŞLILAR
Chan, itfaiye ekipleri henüz binalara girmediklerinden can kaybının artmasının beklendiğini, yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün yangının çıktığı saatte evlerindeki yaşlılar olması ihtimalinin yüksek bulunduğu yorumunu yaptı.

31 KATLI 8 GÖKDELEN 

Yangın, 26 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 15.00 civarında (TSİ 10:00) Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki büyük bir konut kompleksi olan Wang Fuk sitesinde çıktı. Site, her biri 31 katlı sekiz apartman blokundan ve toplam 1.984 daireden oluşuyor. 2021 nüfus sayımına göre bu binalarda yaklaşık 4.600 kişi yaşıyor.

