Süper Lig'de dev derbi! Futbolda haftanın programı...

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 14, Trendyol 1. Lig'de 15, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13, Beyaz Grup'ta 14, Nesine 3. Lig'de de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'e 14, Trendyol 1. Lig'e 15, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 13, Beyaz Grup'a 14, Nesine 3. Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)

Yarın:

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu

Yarın:

13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Ali Hoşfikirer)

13.00 Muşspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Muş Şehir)

15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-KCT 1461 Trabzon FK (Bolluca)

15.00 Isbaş Isparta 32 SK-Aliağa Futbol (Isparta Atatürk)

30 Kasım Pazar:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969 Spor (Dağılgan)

15.00 Bursaspor-Fethiyespor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

15.00 Menemen FK-Ankara Demirspor (Menemen İlçe)

15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup:

30 Kasım Pazar:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Adana 01 FK-Kepezspor (Ali Hoşfikirer)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Altınordu-Muğlaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

15.00 Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor (Batman)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928 (Elazığ)

17.00 MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor (Eryaman)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Galataspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB Beyoğlu)

15.00 İnegöl Kafkasspor-İnkılap Futbol (İnegöl İlçe)

15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Osmanlı)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Yalova Atatürk)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Silivrispor (İBB 100. Yıl)

15.00 Bulvarspor-Kestel Çilekspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

30 Kasım Pazar:

15.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)

15.00 Edirnespor-Polatlı 1926 SK (Edirne Şehir)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Suvermez Kapadokyaspor (Başpınar)

13.00 Silifke Belediyespor-Ağrı 1970 SK (Silifke Şehir)

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-12 Bingölspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Niğde Belediyespor-Kırıkkale FK (Niğde 5 Şubat)

30 Kasım Pazar:

13.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

13.00 Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Kilis 1984 (Faruk Çelik)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Tokat Belediyespor-Pazarspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

13.00 Düzce Cam Düzcespor-Fatsa Belediyespor (Düzce Şehir)

13.00 Çayelispor-Orduspor 1967 (Çayeli İlçe)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

30 Kasım Pazar:

13.00 TCH Group Zonguldakspor-Artvin Hopaspor (Karaelmas K. Köksal)

13.00 Amasyaspor-Sebat Gençlikspor (12 Haziran)

13.00 1926 Bulancakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Bulancak İlçe)

17.00 52 Orduspor-Giresunspor (19 Eylül)

4. Grup:

Yarın:

13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Nazillispor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

17.00 Tire 2021 FK-Eskişehirspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Alsancak Mustafa Denizli)

30 Kasım Pazar:

13.00 Alanya 1221 Futbol-Altay (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Söke 1970 SK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Didim Atatürk)

13.00 Kütahyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dumlupınar)

17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Oktaş Uşakspor (Balıkesir Atatürk)

17.00 İzmir Çoruhlu FK-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)