Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi gündem olan iddialar

AK Partili Şamil Tayyar, komisyon üyelerinin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin notlar paylaştı, ancak gündeme oturan paylaşımını daha sonra sildi. Tayyar, "Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş" dedi. Tayyar, "Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil, telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor" ifadelerine yer verdi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu üyteleri AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’ Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan bir heyet, bu hafta İmralı Adası’na giderek süreç komisyonu kapsamında Öcalan ile görüştü.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da görüşmeye ilişkin notlar paylaşarak, bazı iddialarda bulundu.

"DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış"

Tayyar şunları yazdı:

“İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı.

DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti.

MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü.

Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı.

-Öcalan, AK Partili Yayman ve MHP’li Yıldız’a özel ilgi gösterirken, DEM’li Koçyiğit’e sekreter muamelesi yapmış, ‘Yaz Gülistan’ diyerek Kandil ve YPG’ye iletilmek üzere notlar aldırmış.

Bahçeli'ye selam

-Devlet Bey’e övgüler dizen Öcalan, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli’ye selam göndermiş.

-Öcalan, Cumhurbaşkanımızın ‘temkinli’ tutumuna birinci çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak vermiş, desteğinin tarihi nitelikte olduğunu ifade etmiş.

İsrail'in ortalığı karıştığını anlatmış

-Birinci çözüm sürecindeki başarısızlığı FETÖ’ye bağlayan Öcalan, şimdi böyle bir riskin bulunmadığını, ancak İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış.

-Öcalan, ‘Suriye meselesini çözerim’ demiş, Mazlum Abdi’nin kendisini dinleyeceğini aktarmış, ‘PKK’yı ikna etmek YPG’den daha zordu’ demiş.

Silah bırakma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş

-Öcalan, silahları bırakma, mağaraları boşaltma girişimlerinin yavaş olduğunu kabul etmiş, komisyonun ziyaretiyle PKK içindeki direnci kırmada psikolojik eşiğin aşıldığı düşüncesini paylaşmış, ‘bundan sonra hızlanır’ iddiasında bulunmuş.

-DEM’e ‘beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış, bazı isimlerin sürecin ruhuna uygun davranmadıklarını söylemiş.

-YPG’nin Suriye yönetimine entegre olması, içindeki lejyonerleri temizlemesi ve DEM gibi parlamentoda mücadele etmesini önermiş.

-Türkiye’nin ise Suriye Kürtlerine hamilik yapmasını istemiş.

-Süreç başarısız olursa herkesin kaybedeceğini söylemiş.

Sonuç.

Telefonla görüşme imkanı sağlanması düşünülüyor

Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor.

Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş.

Özetle durum böyle.

Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.”