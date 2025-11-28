Temsilcilerimiz bu hafta Avrupa'da galibiyet alamadı, ülke puanında işler değişti! İşte son durum...
Avrupa kupalarında temsilcilerimiz haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray rakibine kaybetti, Fenerbahçe ile Samsunspor ise rakipleriyle berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından ülke puanı sıralamasında da tablo güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...
Galatasaray haftayı 14. sırada tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yi konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı sonuçla 9 puanda kaldı ve grupta haftayı 14. sırada tamamladı.
Fenerbahçe 20. basamakta
UEFA Avrupa Ligi’nde Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 8’e yükselten sarı-lacivertliler, grupta 20. sırada yer aldı.
Samsunspor zirvedeki yerini korudu
UEFA Konferans Ligi’nde yoluna namağlup devam eden Samsunspor, dördüncü hafta maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk oldu. Karadeniz ekibi, karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmasına rağmen, 10 puanla averajla liderliğini sürdürdü.