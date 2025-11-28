Serap Ekşi: Kişiye özel lazer tedavisi dönemi başladı

2025 yılı itibarıyla Türkiye, göz cerrahisi alanında medikal turizmin yükselen yıldızı oldu. Sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelen hasta sayısı yılın ilk dokuz ayında 1 milyonu aştı.

USHAŞ verilerine göre bu dönemde toplam 1.080.387 kişi Türkiye’de sağlık hizmeti aldı; elde edilen gelir ise 2,18 milyar dolar olarak açıklandı. Göz lazer tedavilerindeki çeşitlilik ve kişiye özel yaklaşımlar, Türkiye’yi özellikle Avrupa ve Orta Doğu hastaları için cazip hale getirdi. Veni Vidi Göz Genel Müdürü Serap Ekşi, bu modelin “her hastaya özel teknoloji seçimi” sunduğunu vurguluyor.

USHAŞ’ın 2025 yılı ilk üç çeyrek verilerine göre, Türkiye’ye sağlık hizmeti almak amacıyla gelen hasta sayısı 1 milyonugeçerek 1.080.387 kişiye ulaştı. Bu yoğunluk, özellikle özel sağlık kurumlarının teknoloji yatırımlarını artırmasını sağladı. Lazer göz cerrahisinde No Touch, SMILE ve SILK gibi modern tekniklerin erişilebilir hale gelmesi; Türkiye’yi medikal turizmde ön sıralara taşıdı. Aynı dönemde elde edilen toplam sağlık turizmi geliri 2,18 milyar dolar oldu. Uzmanlar, bu başarıda çok teknolojili merkezlerin belirleyici rol oynadığını ifade ediyor.

Sektördeki bu gelişmeleri Veni Vidi Göz Genel Müdürü Serap Ekşi şöyle değerlendirdi: (“No Touch Laser, SMILE Laser ve SILK Laser teknolojilerini aynı grup çatısı altında topladık. Amacımız, hastanın ihtiyacına göre en uygun yöntemi belirleyen kişiselleştirilmiş bir sistem kurmak. Bu yaklaşım, teknolojiyi hasta yararına dönüştürmenin en etkin yoludur.”)

“Kişiye özel lazer tedavisi dönemi başladı”

USHAŞ ve TÜİK verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin sağlık turizmi gelirleri 643 milyon 356 bin dolar seviyesine ulaşırken, sağlık turizminin toplam turizm gelirleri içindeki payı %6,9’a yükselmiştir Özellikle göz tedavilerinde hasta sayısının artması, lazer teknolojilerinde çeşitlilik sunan merkezlerin önemini artırdı. Avrupa ülkelerinde genellikle tek bir yöntem sunulurken, Türkiye’de hastaya göre teknoloji belirleyen yapıların yaygınlaşması dikkat çekti. Bu durum, sadece yurt içinden değil, yurt dışından gelen hasta memnuniyetini de doğrudan etkiledi.

Ekşi, bu gelişmeleri şöyle yorumladı: “Artık standart yöntemlerin yerini, hastaya özel teknoloji seçimi alıyor. Her göz yapısı aynı değil, her hasta aynı değil. Biz de bunu dikkate alarak tüm lazer teknolojilerini tek çatı altında birleştirdik. Böylece hem hasta memnuniyetini hem de tedavi başarısını artırıyoruz. Veni Vidi Göz olarak bu alandaki öncülüğümüzü sürdürüyoruz.”

Lazerde çeşitlilik, medikal turizmi canlandırdı

Lazer göz cerrahisinde 2025 yılı, teknolojik çeşitliliğin hasta tercihleri üzerinde belirleyici olduğu bir dönem olarak öne çıktı. Klasik LASIK dışında geliştirilen No Touch, SMILE ve SILK gibi teknikler; iyileşme süresi, komplikasyon oranı ve hasta konforu açısından ciddi farklar sunuyor.

Türkiye, bu yöntemlerin tamamını aynı merkezde sunabilen nadir ülkelerden biri olarak konumlandı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen hastalar, “tek merkezde çok seçenek” yaklaşımına yüksek ilgi gösteriyor. Sağlık turizminde lazer tedavi kapasitesi, artık sadece tıbbi değil ekonomik bir güç göstergesi olarak da değerlendiriliyor.

“Sektördeki yerimizi daha da güçlendireceğiz”

Veni Vidi Göz, geliştirdiği ALL-IN-ONE lazer modeli ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Lazer teknolojilerinin tamamını erişilebilir fiyat politikasıyla buluşturan yapı, hastaya özel yaklaşımı sağlık turizminde de yaygınlaştırdı. Genel Müdür Serap Ekşi modelin geleceğini şöyle özetliyor:

“Veni Vidi Göz olarak lazer teknolojilerine 360 derece bakan bir model kurduk. ALL-IN-ONE konseptiyle, yalnızca Türkiye'de değil global ölçekte de örnek alınan bir sistem olduk. 2026 itibarıyla bu modeli daha fazla şehirde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, yüksek teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak.”