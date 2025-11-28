Sütaş, döngüsel iş modeli ile SB COP 30’da örnek gösterildi

Sütaş döngüsel iş modeli ile 43 farklı ülkeden iyi uygulama örneklerinin yer aldığı “SB COP 30 Awards” kapsamında biyoekonomi alanında Türkiye’den gösterilen tek örnek oldu ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı.

Sütaş, kuruluşunun 50. yılında, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla da öne çıkıyor. Brezilya’da gerçekleşen COP30’da başlatılan “Sustainable Business COP Awards (SB COP Awards)” kapsamında organik atıklardan biyogaz, enerji ve gübre üretimini içeren “Sütaş Döngüsel Biyoekonomi Projesi” ile 43 farklı ülkeden iyi uygulama örneklerinin yer aldığı “biyoekonomi” kategorisinde yenilikçi özel sektör projeleri arasında örnek gösterildi.

YENİLİKÇİ, ÖLÇÜLEBİLİR VE ETKİSİ KANITLANABİLİR PROJELER TANITILIYOR

Özel sektörün küresel iklim politikalarına katkısını güçlendirmek amacıyla Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) liderliğinde kurulan ve paydaşları arasında TÜSİAD’ın da yer aldığı “SB COP”, yenilikçi, ölçülebilir ve etkisi kanıtlanabilir projeleri uluslararası kamuoyuna tanıtmayı hedefliyor.

Sütaş’ın bitkisel üretimden başlayıp gübre ve enerji üretimine uzanan, doğal kaynakların geri dönüşümünü esas alan iş modeli kapsamında yürüttüğü döngüsel biyoekonomi çalışmaları, SB COP kapsamında yayımlanan “Bioeconomy Case Booklet”te Türkiye’den gösterilen tek örnek uygulama olurken, değerlendirme kriterleri ise şöyle sıralandı:

Paris İklim Anlaşması hedeflerinin uygulanmasına ve doğal kaynakların etkin yönetimine ölçeklenebilir biçimde katkı sağlaması,

Kısa ve orta vadede somut etki potansiyeli sunması,

Finansal getiri sağlaması ve uygulanabilir bir maliyet yapısına sahip olması,

Mevcut uygulama boşluklarını dolduran yenilikçi bir yaklaşım sunması.

“İŞ MODELİMİZİN KÜRESEL ÖLÇEKTE YENİLİKÇİ BİR ÖRNEK OLARAK KABUL EDİLMESİ GURUR VERİCİ”

Sütaş’ın “Döngüsel Biyoekonomi Projesi”nin uluslararası arenada örnek gösterilmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Çiftlikten Sofralara iş modelimiz ile ineklerimizin yediği yemlerden, sofralara ulaşan ürünlere kadar tüm süreci entegre bir anlayışla yönetiyoruz. Döngüselliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu model ile tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıda beklentisini karşılamanın yanı sıra çevrenin sürdürülebilirliği alanında da güçlü sonuçlar elde ediyoruz. Kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız bu yıl, bu yaklaşımımızın küresel ölçekte yenilikçi bir örnek olarak kabul edilmesi bizim için çok gurur verici” ifadesini kullandı.