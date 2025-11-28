BIST 10.945
DOLAR 42,49
EURO 49,28
ALTIN 5.717,12
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar Lyon gole boğdu liderliğe yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar Lyon gole boğdu liderliğe yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenen Olimpik Lyon, 12 puan ve averajla zirveye yerleşti

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

ÖNCEKİ HABERLER
Sütaş, döngüsel iş modeli ile SB COP 30’da örnek gösterildi
Sütaş, döngüsel iş modeli ile SB COP 30’da örnek gösterildi
Petrol Ofisi Grubu'nun yeni marka yüzü Kenan Doğulu oldu
Petrol Ofisi Grubu'nun yeni marka yüzü Kenan Doğulu oldu
Türkiye–Azerbaycan görüşmesinde barış vurgusu
Türkiye–Azerbaycan görüşmesinde barış vurgusu
Domenico Tedesco: Sadece Galatasaray maçını düşüneceğim
Domenico Tedesco: Sadece Galatasaray maçını düşüneceğim
Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Ankara’da 154 işçi hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Galatasaray'dan TFF'ye Rolland Sallai ve Ederson tepkisi!
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
Şam yürüyüşünün yıldönümü: Devrim başlatan harekatın üzerinden bir yıl geçti
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izledi