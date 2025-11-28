BIST 10.951
Kademe kademe kısmı af mı geliyor? Bazı cezalar da artıyor

11’inci Yargı Paketi, Meclis’e sunuldu. Kamuoyunda 'af' olarak adlandırılan düzenleme ilk etapta 55 bin mahkûma 3 yıl erken denetimli serbestlik getiriyor. Kademe kademe sayının artacağı belirtilirken; bu rakama 6 ay sonra 40 bin kişi daha eklenecek. Ayrıca, havaya ateş eden ve trafikte yol kesenlere yönelik cezalar da artıyor. İşte madde madde artacak cezalar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni bir yargı paketiyle ceza infaz sisteminde önemli değişikliklere hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Paketin içeriği, özellikle ceza infaz kurumlarındaki mahkumların durumunu yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 55 bin mahkumu etkilemesi beklenen düzenlemeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlara kısmi af getiren 11’inci Yargı Paketi teklifinin önümüzdeki hafta Adalet Komisyonunda görüşülmesi, 2026 bütçesinin yasalaşmasından sonra da Meclis Genel Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

Paketin temel amacı, ceza infaz sistemini daha etkin ve adil bir hale getirmek. Bu kapsamda, şartlı salıverme koşullarında bazı değişikliklere gidiliyor. Mevcut sistemde belirli suç tipleri için uygulanan infaz oranları, yeni düzenlemeyle birlikte yeniden değerlendirilecek. Hükümet yetkilileri, paketin bir af niteliği taşımadığını, ancak mahkumların topluma yeniden kazandırılması sürecini hızlandırmayı hedeflediğini vurguluyor.


Paketin içeriğinde, denetimli serbestlik uygulamalarında da önemli yenilikler yer alıyor. Denetimli serbestlik süresinin uzatılması veya kısaltılması gibi konularda mahkemelerin takdir yetkisi artırılıyor. Ayrıca, elektronik kelepçe uygulamalarının kapsamı genişletilerek, suçluların takibi daha etkin bir şekilde sağlanacak.

YARARLANACAKLARIN SAYISI 90 BİNE ÇIKACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yargı Paketi'nde uzun süredir beklenen kısmi af düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar sebebiyle; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriliyor. Düzenlemeden örgütlü suçlar ve terör suçlarından ceza alanlar yararlanamayacak.


DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YILA ÇIKIYOR
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin af olmadığını belirterek, sadece şartlı salıvermeye dönük bir adım atıldığını, teklif ile bir yıllık denetimli serbestlik hakkının 3 yıla çıkarıldığını kaydetti.

Güler, düzenlemeden ilk etapta 55 bin kişinin yararlanacağını, ilerleyen dönemde yararlananların sayısının kademeli olarak 90 bine ulaşabileceğini söyledi.

