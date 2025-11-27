BIST 10.945
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e destek

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yiğit Efe Demir'e destek paylaşımı geldi.

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Yiğit Efe Demir’e sosyal medyadan destek mesajı gönderdi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Yiğit Efe Demir’in yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Arda Güler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine" ifadelerine yer verdi.

