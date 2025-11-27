12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek’i 93-71 yenerek tarihindeki ilk karşılaşmada galip geldi.

Abone ol

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 93-71 yenen Milli Takım, bu sonuç ile birlikte oynadığı son 10 resmi maçta 9. galibiyetini aldı. Çeyrek sonuçları ise şu şekildeydi:

1. ÇEYREK: 29-20

DEVRE ARASI: 46-45

3. ÇEYREK: 67-58

İŞTE 12 DEV ADAM'IN FİKSTÜRÜ

İsviçre, Slovenya ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer alan A Milli Basketbol Takımımızın fikstürü şu şekilde;

30 Kasım Pazar saat 19:00: İsviçre-Türkiye

27 Şubat 2026: Sırbistan-Türkiye

2 Mart 2026: Türkiye-Sırbistan

2 Temmuz 2026: Bosna Hersek-Türkiye

5 Temmuz 2026: Türkiye-İsviçre