12 Dev Adam, Dünya Kupası yoluna galibiyetle başladı

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek’i 93-71 yenerek tarihindeki ilk karşılaşmada galip geldi.Abone ol
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında 12 Dev Adam, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez karşılaştığı rakibini 93-71 yenen Milli Takım, bu sonuç ile birlikte oynadığı son 10 resmi maçta 9. galibiyetini aldı. Çeyrek sonuçları ise şu şekildeydi:
1. ÇEYREK: 29-20
DEVRE ARASI: 46-45
3. ÇEYREK: 67-58
İŞTE 12 DEV ADAM'IN FİKSTÜRÜ
İsviçre, Slovenya ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer alan A Milli Basketbol Takımımızın fikstürü şu şekilde;
30 Kasım Pazar saat 19:00: İsviçre-Türkiye
27 Şubat 2026: Sırbistan-Türkiye
2 Mart 2026: Türkiye-Sırbistan
2 Temmuz 2026: Bosna Hersek-Türkiye
5 Temmuz 2026: Türkiye-İsviçre