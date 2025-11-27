Fenerbahçe evinde fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

Kadıköy Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşmada ilk 45 dakikalık dilim golsüz sona ererken, ikinci yarıda konuk takım bu suskunluğu bozan taraf oldu.

66. dakikada Ferencvaros'un yıldızı Barnabas Varga, korner organizasyonunda iyi yükselerek topu ağlarımıza gönderdi. 0-1.

Fakat bu golden dakikalar sonra temsilcimiz Fenerbahçe, 69'da Dorgeles Nene - Anderson Talisca iş birliğiyle durumu 1-1'e getirdi. Ceza sahasında topla buluşan Nene topu Talisca'ya göndermiş, Brezilyalı yıldız da hiç bekletmeden yarım voleyle topu Ferencvaros'un ağlarına yollamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Jhon Duran, 90+2'de kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8'e, Ferencvaros ise 11'e yükseltti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçını Brann ile deplasmanda oynayacak. Norveç ekibi, 11 Aralık Perşembe günü Sarı-Lacivertlileri evinde ağırlayacak.

Ferencvaros da aynı gün Panathinaikos ile evinde karşılaşacak.

Fenerbahçe 1 - 1 Ferencvaros

90'Maç sona erdi. Taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

90' Fenerbahçe'de Jhon Durán kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

79'DİREK! Dorgeles Nene'nin şutu direkte patladı.

70'Gol sonrası Ferencvaros santrasıyla maç yeniden başladı.

69'GOOOOOOOOOOOOL! Dorgeles Nene ceza sahasında topu içeri çevirdi. Anderson Talisca bekletmeden yarım voleyle Ferencvaros ağlarına meşin yuvarlağı yolladı. 1-1.

66'GOL! Korner organizasyonunda iyi yükselen Barnabas Varga kafa vuruşuyla topu ağlarımıza gönderdi. Fenerbahçe 1-0 geride.

52'Oğuz Aydın pasını Talisca'nın önüne doğru bıraktı. Topa ivmelenen Talisca ceza sahasının hemen dışından sert vurdu. Top farkla auta gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

43'Asensio kavisli bir orta gönderdi. Edson Alvarez'in kafa vuruşu yandan dışarı çıkarken ofsayt kararı verildi.

33'Çalım atarak içeri giren Marco Asensio, kaleye bir sert şut daha çıkardı. Dibusz topu çeldi.

30'Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topu ceza sahasında Skriniar kontrol edip şutunu çekti. Ancak top etkisiz bir şekilde auta gitti.

24'Marco Asensio uzaklardan kaleyi yokladı. Kaleci Dibusz tek hamlede kontrol etti.

18'Fenerbahçe En Nesyri ile etkili geldi. Faslı forvet topa basıp geri çekerek Asensio ile oynadı. İspanyol orta saha topu tekrar ceza sahasına gönderdi ancak Ferencvaros savunması devreye girdi.

12'Fenerbahçe'de Semedo zaman zaman iç kısma gelip oyun kurulumuna destek oluyor.

5'Talisca, Fenerbahçe ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Karar faul.

4'Orta alanda kafa topu mücadelesinde En-Nesyri yerde kaldı. Faslı futbolcu faul bekledi ancak hakem oralı olmadı.

3'Fenerbahçe maça etkili başlayan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler rakip yarı sahada paslaşarak oyun kuruyor.

1'Hakem Ricardo de Burgos düdüğü çaldı ve müsabakada ilk yarı başladı.

Fenerbahçe - Ferencvaros ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Semedo, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, Talisca, En-Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge