Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'nde konuştu.

Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğuna işaret eden Cevdet Yılmaz, "390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş durumdayız." dedi.

Yılmaz, enflasyona ilişkin de açıklama yaptı:

"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz."