BIST 10.945
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.675,54
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu ayın enflasyonunun iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla enflasyonun tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldiğini söyleyebilirim.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'nde konuştu.

Ankara'nın büyük bir ekonomik merkez olduğuna işaret eden Cevdet Yılmaz, "390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke konumuna yükselmiş durumdayız." dedi.

Yılmaz, enflasyona ilişkin de açıklama yaptı:

"Yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
TFF'den Ederson kararı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
TFF'den Ederson kararı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Putin'den flaş Ukrayna açıklaması
Putin'den flaş Ukrayna açıklaması
Papa 14. Leo İstanbul’a indi
Papa 14. Leo İstanbul’a indi
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden masaya oturdu
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden masaya oturdu
CHP'li Ağbaba'dan Bakan Murat Kurum'a teşekkür
CHP'li Ağbaba'dan Bakan Murat Kurum'a teşekkür
Türkiye'nin “Çelik Kubbe” için 6,5 milyar dolarlık imzasını Yunan ve İsrail basını takibe aldı
Türkiye'nin “Çelik Kubbe” için 6,5 milyar dolarlık imzasını Yunan ve İsrail basını takibe aldı
ABD’li uzmanlardan SARSILMAZ’a tam not: SAR9 serisi zirvede
ABD’li uzmanlardan SARSILMAZ’a tam not: SAR9 serisi zirvede
Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı
Hacettepe Üniversitesi ve Sabri Ülker Vakfı, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Uygulama Alanı” için iş birliği yaptı
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme!
Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme!
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı