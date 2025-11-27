BIST 10.945
DOLAR 42,44
EURO 49,32
ALTIN 5.675,54
HABER /  GÜNCEL

Ordu'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Ordu'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Abone ol

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 25 Kasım Salı günü bir miktar altını aldıktan sonra kaçan C.Y. (28) Diyarbakır'da yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y, Fatsa Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının Fatsa ilçesinde kiraladığı evde ele geçirilen altınlar da kuyumcuya teslim edildi.

Öte yandan C.Y'nin hırsızlık anında kullandığı koli bandında parmak izinin çıktığı, polis tarafından kimliğinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hong Kong'da yangın faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı
Hong Kong'da yangın faciası: Ölü sayısı 83'e çıktı
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
ABD'nin başkentindeki silahlı saldırıda vurulan ulusal muhafızların kimlikleri açıklandı
ABD'nin başkentindeki silahlı saldırıda vurulan ulusal muhafızların kimlikleri açıklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak’taki saldırıya kınama
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti
TFF'den Ederson kararı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
TFF'den Ederson kararı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Putin'den flaş Ukrayna açıklaması
Putin'den flaş Ukrayna açıklaması
Papa 14. Leo İstanbul’a indi
Papa 14. Leo İstanbul’a indi
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden masaya oturdu
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden masaya oturdu
CHP'li Ağbaba'dan Bakan Murat Kurum'a teşekkür
CHP'li Ağbaba'dan Bakan Murat Kurum'a teşekkür
Türkiye'nin “Çelik Kubbe” için 6,5 milyar dolarlık imzasını Yunan ve İsrail basını takibe aldı
Türkiye'nin “Çelik Kubbe” için 6,5 milyar dolarlık imzasını Yunan ve İsrail basını takibe aldı