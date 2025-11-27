Ordu'da kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Abone ol
Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan 25 Kasım Salı günü bir miktar altını aldıktan sonra kaçan C.Y. (28) Diyarbakır'da yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y, Fatsa Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının Fatsa ilçesinde kiraladığı evde ele geçirilen altınlar da kuyumcuya teslim edildi.
Öte yandan C.Y'nin hırsızlık anında kullandığı koli bandında parmak izinin çıktığı, polis tarafından kimliğinin bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.